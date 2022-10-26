شكرا لقرائتكم خبر عن بعد منعه من دخول مطعم فى نيويورك.. جيمس كوردن: سأذهب للاعتذار من العامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف المذيع العالمى جيمس كوردن بأنه أدلى "بتعليق فظ ووقح" إلى أحد العاملين بـ مطعم بـ نيويورك الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن تم منع المذيع والممثل الكوميدي لفترة من دخول المطعم الأسبوع الماضي بسبب السلوك "المسيء" الذي أكده المالك كيث مكنالي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

ألا أن كوردن خرج من صمته وصرح قائلا:"لأنني لم أصرخ أو أنهض من مقعدي، أو استخدمت لغة مهينة، كنت اعتقد أننى لم أفعل شيئًا خاطئًا".

وتابع كوردن تصريحه قائلا:" لكن الحقيقة هي أنني قلت تعليقًا فظًا ووقحًا، وكان هذا خطأ، لقد كان تعليقًا غير ضروري، وكان أمرًا غير لائق على العامل، وعندما اتصل بى مكنالي ليقول له "مدى حزنه"، أخبرته كم كنت منزعجًا بسبب تعرض شخص للأذى بسبب أي شيء فعلته وأي شيء قلته وكان لدينا حديث جيد".

وأكمل كوردن تصريحه قائلا :"لقد قدرت المكالمة، وكنت سعيدًا لأننا تمكنا من حل الأزمة، وشعرت أننا تعاملنا مع الأمر على انفراد، ولكننى تلقيت العديد من التعليقات المنزعجة مما حدث، وقررت عدم التعامل معها بسبب الخطأ الذى قمت به".

وأنهى كوردن تصريحه قائلا: "آمل أن يسمح لي بالدخول مرة أخرى، لذا عندما أعود إلى نيويورك يمكنني الذهاب إلى هناك والاعتذار شخصيًا للعامل، وهو شيء سأفعله بالتأكيد