محمد هشام عبية ينفي تجسيد منة شلبي شخصية مي زيادة (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نفى السيناريست محمد هشام عبية، الأخبار المتداولة حول تجسيد الفنانة منة شلبي شخصية الأديبة مي زيادة في العمل الدرامي الذي يتناول سيرتها عن رواية الأديب واسيني الأعرج "ليالي إيزيس كوبيا".

وقال "عبية" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "لم تحدث أي اتفاقات نهائية حول تجسيد منة شلبي شخصية مي زيادة، وكل ما حدث أني سأتولى كتابة العمل وتتولى إخراجه مريم الأحمدي من إنتاج شركة صادق الصباح".

وأضاف: "مشروع العمل مطروح وقائم والشركة المنتجة اشترت حق الرواية من واسيني الأعرج، لكن منة شلبي لم توقع بشكل نهائي، واسمها مطروح وهي المرشح الأول في النقاش بيننا، ولا أعتقد أن العمل سيتم تنفيذه قبل عام 2024".

يذكر أن الفنانة منة شلبي شاركت في بطولة مسلسل "بطلوع الروح"، مع إلهام شاهين، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، عادل كرم، وهو من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.