عمرو سعد ينتهي من تصوير الفيلم العالمي The Goat

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتهى النجم عمرو سعد، من تصوير مشاهده في فيلمه العالمي الأول The Goat، وذلك بصحراء سيوة، ومن المُقرر طرحه في مصر وعدد كبير من الدول حول العالم.

ويُشارك في بطولة الفيلم The Goat، الفنانة الأمريكية ميرا سورفينو، وهو من تأليف وإخراج إيلاريا بوريللي، والعمل إنتاج مشترك بين فرنسا وإيطاليا وأمريكا ومصر.

ويناقش الفيلم العديد من القضايا المجتمعية الهامة، لعل أبرزها زواج القاصرات، وفضح شركات بيع المياه المعدنية المغشوشة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي، حول هروب فتاة، بعد إجبارها على الزواج القسري، إذ تهرب إلى الصحراء، في رحلة امتدت طوال 7 أيام، بواسطة ماعز، وذلك من أجل إنقاذ نبع المياه الوحيد في قريتها من شركة كندية معتددة الجنسيات.

ويعد هذا العمل هو الأول للنجم عمرو سعد، في السينما العالمية، وكذلك تجربته الأولى مع الفنانة الأمريكية ميرا سورفينو، الحائزة علي جائزة الأوسكار وجولدن جلوب كأفضل ممثلة مساعدة.

وتواصل المخرجة إيلاريا بوريللي، حالياً العمل على مراحل المكساج، للانتهاء منه مبكراً، تمهيدًا لعرضه في أحد المهرجانات السينمائية العالمية.

وفي سياق متصل، يواصل النجم عمرو سعد، التحضيرات النهائية لمسلسله الجديد "الأجهر"، والذي يخوض به الماراثون الدرامي لشهر رمضان لعام 2023، وذلك بالتعاون مع المخرج ياسر سامي، إذ يعقد جلسات عمل مكثفة للوقوف على التفاصيل النهائية للشخصية التي يُجسدها.

ويشارك النجم عمرو سعد، في بطولة المسلسل، كل منّ الفنانه درة وسارة سلامة، والعمل كتابة ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن للمنتج صادق الصباح، التي تواصل الاتفاق مع باقي الممثلين حالياً.

وينطلق تصوير مسلسل الأجهر، للنجم عمرو سعد، في دولة لبنان، وأكثر من دولة أجنبية.

يذكر أن عمر سعد، شارك مؤخراً في مسلسل "الجسر"، مع نيللي كريم، وأسماء أبو اليزيد، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج بيتر ميمي.