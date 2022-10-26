بسبب سوء الأحوال الجوية.. الأوبرا تعلن نقل مكان حفل كارول سماحة في مهرجان الموسيقى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت دار الأوبرا، عن قرار جديد بشأن حفل حفل المطربة اللبنانية كارول سماحة ، والمطرب محمد محسن، المقام مساء اليوم الأربعاء ضمن فعاليات الدورة 31 لمهرجان الموسيقى العربية.

الأوبرا، قررت نقل مكان الحفل إلى لمسرح الكبير بدلا من مسرح النافورة، بسبب الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

وكانت الأوبرا، قد قامت مساء امس الثلاثاء، بتعديل مكان حفل الفنانة عفاف راشي، والمطرب اللبناني رامي عياش، وأقيم بالمسرح الكبير، بسبب سقوط الأمطار.

ويبدأ الموسيقار حسن شرارة، اول فقرات الحفل بعزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية، و يليها المطرب محمد محسن، ويقدم مجموعة من أغانيه، ثم تقدم المطربة اللبنانية كارول سماحة، فقرتها الغنائية بمصاحبة أوركسترا موسيقية بقيادة المايسترو ناير ناجي.