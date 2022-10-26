شكرا لقرائتكم خبر عن رواد تويتر عن مسلسل "الضاحك الباكى": بداية مبشرة لقصة نجيب الريحاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من المغردين، على موقع التدوينات القصيرة تويتر، على الإشادة بمسلسل " الضاحك الباكي" بعد عرض الحلقات الأولى من العمل .

وأبدى عدد من المدونين إعجابهم بالمسلسل، عبر هاشتاج يحمل اسم المسلسل " الضاحك الباكى" ، مؤكدين أنهم فى انتظار الحلقات المقبلة، ومن التغريدات:"المسلسل حلو بجد عموما نصبر للاخر ونحكم علي المسلسل الكل بقى نقاد ولا ايه، في حالة انتعاش للدراما حلوة اوى، بداية حلوة ومبشرة".



مسلسل الضاحك الباكي

ومن التعليقات:" انا بتفرج علي مسلسل الضاحك الباكى حبا في عمرو عبد الجليل وفى أدائه وأكثر مسلسل متحمس له هو الضاحك الباكى عن قصة حياة الراحل نجيب الريحاني و بطولة عمرو عبد الجليل و الكبيره فردوس عبد الحميد ، الحقبة الزمنية اللي يتكلم عنها المسلسل محببه لي في أي عمل سواء فيلم أو مسلسل".



الضاحك الباكي

مسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل، ويعرض على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة 8 مساء من بطولة عمروعبد الجليل في دور نجيب الريحاني، مصطفى شوقي دور سيد درويش، فردوس عبدالحميد والدة نجيب الريحاني، رزان مغربى، هاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.

"الضاحك الباكى" يرصد توثيق لفترة زمنية من خلال شكل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمصر في نهاية القرن 19 وبداية الـ20، ويتناول حياة نجيب الريحاني بداية من ميلاده نهاية القرن 19 منذ عام 1892 وحتى خمسين عاماً في عام 1949 وعن قصص الفن والمسرح وحكايات عن الراحل في تلك الحقبة الزمنية المهمة.