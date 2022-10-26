شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد تجهز مفاجأة قوية لجمهورها بمهرجان الموسيقى العربية غداً والان مع تفاصيل الخبر
وطرحت ديانا حداد آخر أعمالها الغنائية بعنوان "أحلى كبل" باللهجة المصرية، عبر يوتيوب، كلمات ضياء عشا، ألحان عمر خير، وهى إحدى أغنيات ألبوم "ديانا" الجديد الذى يحمل اسم "ديانا حداد 2022"، وتقول كلماتها:"من جمالو مالو قلبي ايه جرالو هوا بس غالي دلي شاغل بالى نوره كفايه يا شمس غيبى.. متجمعين سوا سهرانين عالم راقيه وناس حلوين والكل بيشاور علينا أحلى كبل أحنا الاثنين عايزين نرقص حبيبي .. حبيبي .. حبيبي".
يذكر أن ديانا حداد طرحت ضمن أغنيات ألبومها الجديد أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي كلاماً ولحناً. حملت الأغنية اللبنانية عنوان "مغنجة" تعاونت في كلماتها والحانها مع ايفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقياً غسان المرهج، مكس مصطفى عبد الرضا، والماستر سليم سلامة.