شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد تجهز مفاجأة قوية لجمهورها بمهرجان الموسيقى العربية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي النجمة ديانا حداد حفلاً غنائياً، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته ال31، غداً الخميس، حيث قررت ديانا أن يكون لقاؤها الأول بجمهور مهرجان الموسيقى مميز ولاينسى، وتجهز لهم مفاجأة كبيرة، وقالت في تصريحات صحفية:" متحمسة جدا للقاء هذا الجمهور الرائع وقد جهزت لهم مفاجأة قوية أتمنى ان تنال إعجابهم".