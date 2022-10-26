شكرا لقرائتكم خبر عن بتول عرفة تقدم دعوة للحياة والتمرد على قيود المحمول فى كليب رويدة المحروقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المخرجة بتول عرفة على تقديم رسالة هامة وملهمة من خلال كليب المطربة رويدة المحروقي "يلا دانس"، حيث اختارت بتول أن تقدم قصة من وراء الكليب، تركز على المعاناة التي يعانيها العالم كله، وهي حالة السيطرة للتكنولوجيا وهواتف المحمول وغيرها من الأجهزة التي حبست الناس في سياق محدد فأصبحت الجلسات والخروجات بين الأصدقاء والأهل مجرد تجمع في مكان واحد فقط، ولكن كل فرد منهم في حال من خلال الهواتف المحمولة التي تعكر صفو العلاقات الاجتماعية.

وتطرقت المخرجة بتول عرفة إلى أنه حتى محاولة لفت النظر للمشكلة ومحاولة العيش حياة هنيئة بعيدا عن التوتر والضغط العصبي الذي يتسبب فيه تلك الأجهزة لم يشعر أحد بذلك خلال الكليب، نتيجة أن الناس لا تتأمل ما حولها وإنما ينصب تركيزها على هواتفها دون النظر لما يفوتهم من حياتهم نتيجة تلك التصرفات.

الكليب تم تصويره في بودابست عاصمة المجر وهي من كلمات ضياء عشا وألحان عمر الخير وتوزيع مدحت خميس، وتقول كلمات الأغنية:

يلا على الدانس

اسمع صوت السقفة

زيد لي و علّي الصوت

جو حلو يجنن موت

هات الخشبة و الحقني

دق دق و سمعني

ايقاعك حلو يعجبني

يلا يلا نغني

نجتمع ناخذ سلفي

نتصور احلى صورة

لمتنا والله تكفي

احنا عالم مشهورة



رويدة المحروقي



رويدة المحروقي



رويدة المحروقي



رويدة المحروقي