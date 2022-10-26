شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف يكرم 7 سينمائيين في دورته الـ 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف 7 سينمائيين من مختلف دول العالم خلال دورته الـ 27، والتي ستنطلق يوم 17 نوفمبر وتستمر حتي 24 من نفس الشهر .

يكرم المهرجان خلال حفل افتتاحه كل من : النجمة السورية سلاف فواخرجي ، المخرج المغربي نبيل عيوش ، الفنانة العمانية فخرية خميس ، الفنانة المغربية نورا الصقلي ، المخرج والكاتب الفرنسي جان بيير أميريس ، الفنان المغربي فريد الركراكي ، المخرج والكاتب والمنتج جاستون كابوري من بوركينا فاسو .

وجدير بالذكر أن مهرجان الرباط لسينما المؤلف يعقد شراكة مع مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ويتعاون معه في الاحتفال بـ الحدث الأهم حاليًا في المملكة المغربية بعنوان "الرباط عاصمة الثقافة الأفريقية" خلال الدورة الـ 27 لمهرجان الرباط، حيث سيتوجه وفد رسمي من مهرجان الأقصر للمشاركة في الفعاليات بصفته المهرجان المتخصص في السينما الأفريقية .

مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف يبدأ يوم17 نوفمبر ويستمر حتى 24 من نفس الشهر بالمملكة المغربية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمدينة الرباط عاصمة للثقافة الإسلامية والإفريقية 2022، وهو الاحتفال الذي سيشدُ أنظار العالم الإسلامي والقارة السمراء نحو عاصمة الأنوار.