شكرا لقرائتكم خبر عن "هاملت بالمقلوب" تمثل مصر في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة مهرجان أيام قرطاج المسرحية العرض المصري " هاملت بالمقلوب " للكاتب الكبير سامح مهران والمخرج الشاب مازن الغرباوي لتمثيل مصر ضمن فعاليات الدورة الـ 23 ، والتي ستنطلق في الفترة من 3 ديسمبر وحتي 10 ديسمبر .

"هاملت بالمقلوب" بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، مابينج رضا صلاح، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، إخراج مازن الغرباوي.

عن تلك المشاركة أعرب المخرج مازن الغرباوي عن سعادته لتمثيل مصر في مهرجان كبير مثل أيام قرطاج المسرحية، مؤكدا ان المنافسة لن تكون سهلة، وقال: في كل عام ينافس أكثر من 100 عمل مسرحي، من أكثر من 20 دولة حول العالم للمشاركة في أيام قرطاج، لذلك يتم اختيار العروض المسرحية بعناية كبيرة.

وأضاف: اختيارهم لعرض "هاملت بالمقلوب" ليكون العرض المسرحي المصري الوحيد هذا العام، تعد ثقة كبيرة من ادارة المهرجان في عرضنا، حيث جرت العادة كل عام علي اختيار عرضين من مصر أحدهما داخل المسابقة، و الاخر علي الهامش، اما هذا العام سوف يكون هاملت فقط.

مسرحية " هاملت بالمقلوب " قراءة جديدة ومختلفة لهاملت، تتأمل قصته جيداً وتقلبها رأساً على عقب، أو بمعنى أدق تقترح قصة أخرى، تنظر إليها من زاوية أخرى تماماً حملها الكاتب آراءه ومواقفه، في ضوء معطيات جديدة تلامس الآني .