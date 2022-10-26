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تعرف على جدول حفلات الليلة التاسعة لمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 31

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القاهرة - سامية سيد - ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 يقام فى الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل 4 حفلات بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور .

 

وعلى مسرح النافورة يقدم الفنان اللبناني الكبير عاصي الحلاني حفلا بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي ، يسبقه فاصلا للفنان أمجد العطافي والمطربة صابرين النجيلي .

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم اوركسترا الانامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجى المقدم حفلا يتضمن مجموعة من الاعمال الموسيقية والغنائية التراثية والمعاصرة .

 وعلى مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية " تقدم الفنانة الكبيرة عفاف راضي حفلا بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، يسبقها فاصلا لنجوم الأوبرا سعيد عثمان، أحمد عصام وسامح منير .

ويحتضن مسرح أوبرا دمنهور حفلا للفنان الكبير أحمد إبراهيم بمصاحبة فرقة الانشاد الديني بقيادة المايسترو عمرفرحات بمشاركة المنشدين حاتم زايد، محمد الجزار، إبراهيم فاروق وحسام صقر .

وتستمر منافسات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء فى الرابعة مساء على المسرح الصغير .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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