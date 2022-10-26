شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول حفلات الليلة التاسعة لمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 31 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 يقام فى الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل 4 حفلات بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور .
وعلى مسرح النافورة يقدم الفنان اللبناني الكبير عاصي الحلاني حفلا بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي ، يسبقه فاصلا للفنان أمجد العطافي والمطربة صابرين النجيلي .
وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم اوركسترا الانامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجى المقدم حفلا يتضمن مجموعة من الاعمال الموسيقية والغنائية التراثية والمعاصرة .
وعلى مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية " تقدم الفنانة الكبيرة عفاف راضي حفلا بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، يسبقها فاصلا لنجوم الأوبرا سعيد عثمان، أحمد عصام وسامح منير .
ويحتضن مسرح أوبرا دمنهور حفلا للفنان الكبير أحمد إبراهيم بمصاحبة فرقة الانشاد الديني بقيادة المايسترو عمرفرحات بمشاركة المنشدين حاتم زايد، محمد الجزار، إبراهيم فاروق وحسام صقر .
وتستمر منافسات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء فى الرابعة مساء على المسرح الصغير .