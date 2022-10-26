شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأمطار.. نقل حفل كارول سماحة بالموسيقى العربية للمسرح الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت دار الأوبرا إقامة حفل المطربة اللبنانية كارول سماحة ومحمد محسن الليلة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى على خشبة المسرح الكبير بدلا من مسرح النافورة، بسبب التقلبات الجوية وسقوط الأمطار. وذلك لليوم الثانى على التوالى على أن تكون الحفلات المتبقية على مسرح النافورة



محمد محسن

وانطلق الخميس الماضى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ31 بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح الموسيقار على إسماعيل، تقديرًا لمشواره الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات

وحصلت شبكة تليفزيون الحياة على حق الإذاعة الحصرية لحفلات لمهرجان الموسيقى العربية الـ31، والمُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة نخبة من نجوم الفن

وتقام حفلات مهرجان الموسيقى العربية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الاسكندرية) وأوبرا دمنهور.

ضم مهرجان الموسيقى العربية 39 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 99 فنانا من 9 دول عربية هى مصر، المغرب، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، البحرين، السعودية، تونس، منهم 89 مطربا ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات وليد حيدر، أحمد عفت، أميرة أحمد، غادة آدم، محمد حسن، حنان عصام، نهى حافظ، أحمد محسن، أنغام مصطفى، محمد شوقى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى، كنزى، مصطفى النجدى، رحاب عمر، مدحت صالح، شروق شريف، محمد متولى، هبه إسماعيل، مصطفى سعد، محمد الجبالى، خالد سليم، سارة سحاب، فواد زبادى، مى فاروق، مروة حمدى، ياسر سعيد، محمد الخولى، ندى غالب، فرح الموجى، ريهام عبد الحكيم، هانى شاكر، عاطف عبد الحميد، أحمد صبرى، سعد رمضان، مروة ناجى، راغب علامة، مى كمال، ايناس عز الدين، محمد الحلو، على الحجار، آيات فاروق، رامى عياش، عفاف راضى، محمد محسن، كارول سماحة، ديانا حداد، رضوى سعيد، مؤمن خليل، أمجد العطافى، نادية مصطفى، عاصى الحلانى، ريم كمال، سعيد عثمان، أحمد عصام، سامح منير، حاتم زايد، محمد الجزار، إبراهيم فاروق، حسام صقر، أحمد إبراهيم، نيفين رجب، حسام حسنى، حسناء، إيمان عبد الغنى، صابر الرباعى، أشرف وليد، حنان الخولى، أحمد سعيد، ياسر سليمان، أميرة سعيد، إسماعيل صادق، يحيى عبد الحليم، رحاب مطاوع، ملحم زين، جنات، صابرين النجيلى، همام إبراهيم، محمد منير، مى حسن، أصالة، طه حسين، أحمد حسن، محمد عبد الحميد، سماح عباس، محمد حسن، ريم حمدى، محمود عبد الحميد .

إلى جانب 10 سوليست هم عازف البيانو عمرو سليم، عازف كمان محمد ظهير، عازف الجيتار وحيد ممدوح (الأردن)، عازف تشيللو عماد عاشور، عازف الكمان حسن شرارة، عازف البزق رامى ابراهيم، عازف البيانو عمر خيرت، عازف العود ممدوح الجبالى، عازف البيانو حمادة النجار، عازف العود محمود عبد الفتاح .

كما تشارك 15 فرقة موسيقية هى فرقة باليه أوبرا القاهرة، فرقة الموسيقى العربية للتراث، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، فرقة أوبرا الأسكندرية للموسيقى والغناء العربى، فرقة البحرين للموسيقى، فرقة أم كلثوم، الفرقة المغربية للموسيقى العربية، فرقة مقامات (تونس)، فرقة معهد الموسيقى العربية، الفرقة الموسيقية والكورال (السعودية)، فرقة الحفنى، فرقة عمان للموسيقى العربية (الأردن)، الفرقة القومية العربية للموسيقى، فرقة الإنشاد الدينى، فرقة سداسى شرارة.

ويقود الفرق 17 مايسترو هم أحمد عاطف، فاروق البابلى، أحمد عامر، عبد الحميد عبد الغفار، سليم سحاب، محمد عبد الستار، مصطفى حلمى، جورج قلته، حازم القصبجى، ناير ناجى، وسام خصاف (العراق)، مصطفى محمود، هشام النبوى، عمر فرحات، هانى فرحات، علاء عبد السلام، محمد