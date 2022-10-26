محمد خان في ذكرى ميلاده..بكستاني الأصل عشق السينما وترك الهندسة من أجل الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل اليوم جمهور المخرج الكبير الراحل محمد خان بذكرى ميلاده، إذ أنه مواليد 26 أكتوبر 1942.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن الراحل محمد خان:

- محمد خان شارك كممثل في الكثير من الأفلام المهمة ومنها "العوامة 70"، "واحدة بواحدة"، "بيبو وبشير"، "ملك وكتابة"، وغيرها.

- من أصل باكستاني، فهو من مواليد القاهرة لأب باكستاني وأم مصرية، وكان يحمل الجنسية البريطانية.

- سافر إلى إنجلترا ليدرس الهندسة عام 1956، والتقى بشاب سويسري يدرس السينما جعله يحب الفن.

- ترك الهندسة، التحق بمعهد السينما في إنجلترا.

- شارك في كتابة 12 قصة من 21 فيلما من إخراجه.

- حصل على الجنسية المصرية في 2014.

- بدأ الإخراج من خلال فيلم " ضربة شمس" عام 1978، عندما تحمس الفنان نور الشريف للفيلم، الذي كتب قصته محمد خان.

- أنتج 5 أفلام وهما" فتاة المصنع"، و"كليفتي"، و"فارس المدينة"، و" يوسف وزينب"، و"الحريف".

- تزوج من وسام سليمان وهي كاتبة سيناريو، وأنجب منها ابنته نادين، وهي تعمل بمجال الإخراج.

- قدم "خان" فوازير "فرح فرح" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق والفنان مدحت صالح، والتي عُرضت في رمضان 2003، ولكنها التجربة التي وصفها في حوار سابق مع "الخليج 365" بالمريرة.

وأكد خان أن التجربة كانت مريرة إنتاجيًا، موضحًا "أراد صانعوها وضعي أمام الأمر الواقع، ووقتها لم أكن أفهم اللعبة، فكنت أجد الأغاني تأتيني في نفس يوم التصوير، ثم يتم إيقاف التصوير لأربعة أيام ولا أعرف لذلك سبب، فهي تجربة لن أعيدها".

"فرح فرح" تأليف وليد يوسف، وشارك في بطولتها ماجدة الخطيب وأحمد حلاوة، ألحان المقدمة والنهاية للموسيقار حلمي بكر.

- توفى محمد خان في 26 يوليو عام 2016 ، بعد أن قدم للسينما المصرية عدة أفلامًا مميزة ، منها "أيام السادات" الذي وثق به لحياة الرئيس محمد أنور السادات، وفيلم "عودة مواطن" الذي يتحدث فيه عن حال مواطن عاد إلى وطنه فلم يجده.