كواليس اختبارات حمو بيكا في الموسيقيين قبل إحياء أول حفلاته "خاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أحيا مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، أول حفلا له في مصر، مساء أمس الثلاثاء، بعد منعه لمدة عامين من تقديم أي حفلا غنائيا بناءا على قرارات نقيب المهن الموسيقية السابق الفنان هاني شاكر.

منصور هندي "رئيس لجنة العمل في نقابة المهن الموسيقية"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :" حمو بيكا، أحيا الحفل بموجب التصريح الذي حصل عليه من النقابة، بعد ضمه إلى شعبة الأداء الصوتي، التي أعلن عنها الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية".

وردا على سؤال، هل خاض بيكا اختبارت قبل ضمه إلى الشعبة، أجاب ،:" نعم خضع بيكا للاختبار، وذلك أمام لجنة ضمت أعضاء المجلس المايسترو محمد أبو اليزيد، ود.عاطف إمام، زد.أحمد أبو المجد، والفنان حلمي عبد الباقي، وشاركت في عضويتها".

هندي أضاف،:" بيكا، نجح في الاختبار، وأصبح ضمن أعضاء شعبة الأداء الصوتي".

الفنان ونقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، أقام مؤخرا ، مؤتمرا بحضور مطربي المهرجانات حمو بيكا، ومصطفى عنبة، و شاكوش، أعلن خلاله عدة قرارات، منها تأسيس شعبة الأداء الصوتي لإدراج مطربي المهرجانات تحتها.

مصطفى كامل، أكد أن الشعبة يتم تجديد التصريح الخاص بها ربع سنوي وفي حال التزم بالمعايير التي تتفق مع الذوق العام يتم تجديد التصريح الخاص به أما في حال إلغاء التصريح لأي تصرف فلا يمكن عودته للنقابة مجددا تحت أي ظرف.

وتضم شعبة الأداء الصوتي، التي أعلن عنها نقيب المهن الموسيقية، كل فئات المطربين كما تم تغيير اسم المهرجان الى أغنية أداء صوتي، وضمت تلك الشعبة كل من حمو بيكا، شحته كاريكا، عصام صاصا، ووضعت قوانين تلزم جميع هؤلاء بالكلمة الجيدة وعدم وجود اي شئ مسف.