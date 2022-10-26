فيديو| بهاء سلطان يطرح أغنية "ندرا عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت شركة روتانا أغنية "ندرًا عليا" للفنان بهاء سلطان، أمس، عبر موقع "يوتيوب".

أغنية "ندرًا عليا" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

وأحيا بهاء سلطان حفلًا غنائيًا يوم 7 أكتوبر الجاري ببورتو المنيا.

ونشر سلطان، صورا من الحفل بعد مرور 6 أيام على إقامته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من حفل بورتو المنيا، شكرًا لكل أهل المنيا الكرام، وبعتذر عن التأخير بس الصور مكنتش جاتلي.. بحبكم جدا".

يذكر أن طرح بهاء سلطان أغنية "دلوقتي عجبناكوا" أولى أغنيات ألبومه الجديد، وهي كلمات منة عدلي القيعي وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، مكس ماهر صلاح، ماستر جلال حمداوي.