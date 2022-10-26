شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم النجمة سلاف فواخرجي في المغرب بمهرجان الرباط لسينما المؤلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان الرباط لسينما المؤلف خلال دورته السابعة والعشرين عدد من نجوم الفن السابع ومنهم النجمة السورية الكبيرة سلاف فواخرجي التي قدمت للسينما السورية والعربية الكثير من الاعمال المميزة ومؤخرا كان لها تجارب في الإخراج أيضا فقد قدمت نفسها للساحة السينمائية العربية كمخرجة وحصلت علي جوائز في هذا المجال يضاف لجوائزها كممثلة في الكثير من الاعمال السينمائية .

مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف يبدأ يوم17 نوفمبر ويستمر حتى 24 من نفس الشهر بالمملكة المغربية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمدينة الرباط عاصمة للثقافة الإسلامية والإفريقية 2022، وهو الاحتفال الذي سيشدُ أنظار العالم الإسلامي والقارة السمراء نحو عاصمة الأنوار.

سيتم خلال تلك الفترة تنظيم ندوات حول الشباب وصناعة الأفلام المسؤولة، مهرجانات الأفلام القصيرة واستراتيجية التوزيع، ومائدة مستديرة حول حقوق المؤلف، الحقوق المجاورة، يُساهم في إثراء النقاش فيها ثلة من المهنيين والأساتذة والخبراء في المجال السينمائي.

وكان قد تم توقيع اتفاق بين مهرجان الأقصر ومهرجان الرباط لسينما المؤلف بالمغرب بمناسبة اختيار الرباط عاصمة للثقافة الأفريقية للاشتراك في وضع برنامج افريقي لمدة عام بالرباط من خلال عروض أفلام وندوات ونشرات .

ومن ضمن المستجدات التي ستطلقها جمعية المهرجان الدولي للرباط للثقافة والفنون هذه السنة، هو تقسيم مسابقة الأفلام القصيرة التي كانت إلى غاية الدورة الأخيرة تنظم ضمن فعاليات المهرجان وتجمع في نفس الوقت أعمال طلبة معاهد السمعي البصري والسينما، والمخرجين الشباب، إلى تظاهرتين مستقلتين ، الأولى وهي مسابقة الصحفيين الشباب التي ستستمر ضمن فعاليات المهرجان الدولي لسينما المؤلف، والثانية هي التي ستفسح المجال حصريا لأعمال طلبة مؤسسات التكوين في مجال السمعي البصري والسينما .