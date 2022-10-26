شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أفلام عرضت فى مثل هذا اليوم..أبرزها "التعويذة وعيون الصقر ومبروك وبلبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الاربعاء، 26 أكتوبر ذكرى عرض 7 أفلام في مثل ذلك اليوم باختلاف السنوات، أبرزها "التعويذة وعيون الصقر ومبروك وبلبل".

عرض الحموات الفاتنات عام 1953 من بطولة إسماعيل يس و مارى منيب و ميمى شكيب و كريمان ة تأليف أبو السعود الإبيارى و إخراج حلمى رفلة، أما قلوب العذارى عرض عام 1958 بطولة شادية و كمال الشناوى و برلنتى عبد الحميد و تأليف محمد مصطفى عثمان و إخراج حسن الإمام.

وفيلم هذا هو الحب من بطولة لبنى عبد العزيز و يحيى شاهين و عمر الحريرى و تأليف محمد كامل حسن و إخراج صلاح أبو سيف وعرض عام 1958.

أما فيلم التعويذة 1987 من بطولة يسرا و محمود ياسين و تحية كاريوكا و عبلة كامل وإخراج وتأليف محمد شبل و فيلم أمهات في المنفى 1981 بطولة عادل إمام و إسعاد يونس وأمينة رزق وماجدة الخطيب و السيد راضى تأليف يوسف جوهر وإخراج محمد راضى .

وفيلم عيون الصقر عرض في 1992، ومن بطولة نور الشريف و رغدة و محمد الدفراوى و فتوح أحمد و محمد توفيق وتأليف و إخراج إبراهيم الموجى

أما فيلم مبروك وبلبل عرض فى 1998 ومن بطولة يحيى الفخرانى و دلال عبد العزيز و ماجدة زكى و إخراج ساندرا نشأت و تأليف لميس جابر و تدور الأحداث حول (مبروك) والذي يعاني من تأخر عقلي ومقيم مع شقيقته فتحية في القرية، وجارته منذ الصغر (بلبل) والتي تضيق بها السبل بعد وفاة والدتها وزواج والدها من أخرى، لتضطر للسفر للقاهرة والعمل كعاهرة، لتجمعها الصدفة بمبروك مرة أخرى وتنشأ بينهما قصة حب من نوع خاص.