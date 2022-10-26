أول صورة لزوجة حسام حبيب الأولي التي تزوجها سرًا.. شاهد جمالها المبهر وتعرّف على أسباب انفصالهما

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 02:43 مساءً - منذ دخول حسام حبيب الساحة الفنية استطاع أن يحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بأغنياته الرومانسية وأدائه الصادق، لكنه أحبط آراء الجمهور الإيجابية فيه بسبب الجدل الذي أثاره عن حياته الشخصية، وما أشيع عن إدمانه المواد المخدرة واستغلاله طليقته شيرين عبدالوهاب ماديًّا ونفسيًّا وتوريطها في حلقة الإدمان المفرغة هي الأخرى.

وما لا يعرفه الكثيرون عن حسام أنه تزوج قبل شيرين بفتاة من خارج الوسط الفني ابنة عضو مجلس في البرلمان المصري، وكان ذلك عام 2012، لكنه لم يقيم حفل زفاف كبير، بل اكتفى بحفل عائلي بسيط شمل عائلتيّ العروسين.

صورة زوجة حسام حبيب الاولى إبنة عضو البرلمان المصري التي تزوجها بحفل عائلي خاص

وقد حرص حسام حبيب وقتها على عدم نشر أي تفاصيل عن حفل زفافه، أو التعريف بزوجته التي لم يظهر بصحبتها في أي مناسبة عامة على مدار عامين من الزواج، وحتى بعد الطلاق رفض ذكر أي تفاصيل عن زواجه أو الإشارة من قريب أو بعيد لزوجته السابقة.

إلهام وجدي ملكة جمال مصر وحسام حبيب

وظهر بعدها حسام حبيب في أكثر من مناسبة برفقة فتاة أخرى هي إلهام وجدي ملكة جمال مصر السابقة، والتي كانت للمصادفة صديقة شيرين عبدالوهاب، لكن لم تكتمل علاقتهما أو تأخذ شكلًا رسميًا، وانفصلا في سرية تامة ودون معرفة الأسباب.

إلهام وجدي ملكة جمال مصر وحسام حبيب

بعدها ارتبط حبيب بشيرين عبدالوهاب وتم زواجهما، لتعلن إلهام وجدي خطبتها هي الأخرى، بعد مرور نحو أربعة أشهر على زواج حبيبها السابق من شيرين.

إلهام وجدي ملكة جمال مصر وحسام حبيب

ورغم الصور الرومانسية التي جمعتهما سويًا، طالما نفت إلهام، علاقتها الغرامية مع المطرب والملحن الشاب، والذي صرح والده “حسين حبيب” بأن إلهام كانت مجرد صديقة لابنه، بينما لم يعلق حسام حبيب أو إلهام وجدي على الأمر واكتفيا بالصمت التام.

صورة تجمع حسام حبيب وشيرين وإلهام وجدي وعدد من الأصدقاء

الجمهور وقتها اتهم شيرين عبدالوهاب بخيانة صديقتها، بعد زواجها من حبيب التي كانت تربطه علاقة غرامية بإلهام لمدة 6 سنوات، و يشاع بأنهما تزوجا عرفي، بحسب ما ذكرته بعض التقارير

إلهام وجدي ملكة جمال مصر في حفل زفافها

وتمكث شيرين في أحد المستشفيات بمنطقة مصر الجديدة للعلاج من الإدمان وحرص طليقها حسام حبيب على التواجد برفقه سارة على أحد المقاهي الشهيرة القريبة من المستشفى لرؤيتها والاطمئنان عليها، بحسب قوله.

آخر أزمات شيرين عبدالوهاب

هذا وقد تصدرت شيرين ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد بلاغ قدمه محاميها الخاص ياسر قنطوش يتهم فيه شقيقها محمد عبدالوهاب بالتعدي عليها وإجبارها على دخول مصحة نفسية.

وذكر المحامي في بلاغه أن شيرين تعرضت الفنانة للضرب المبرح على يد شقيقها محمد ، بسبب تنازلها عن القضايا والمحاضر المقدمة ضد طليفها حسام حبيب.

وعلم المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب باحتجازها، وعلى الفور توجّه إلى المستشفى برفقه فريق مكتبه، وطالب محامو شيرين عبد الوهاب، شرطة النجدة لإخراجها من المستشفى، بعدما احتجزها شقيقها محمد عبد الوهاب داخلها.

وكان اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة قد تلقي إخطارا ً من المقدم محمد عماد رئيس قسم شرطة النزهة يفيد ورود بلاغ من محامي المطربة شيرين عبد الوهاب يتهم في شقيقها بالاعتداء عليها واحتجازها لإجبارها على دخول المستشفى للعلاج بعد تنازلها عن البلاغات المقدمة ضد طليقها حسام حبيب وتم تحرير محضر بذلك.

حسام يرد لشيرين متعلقاتها

كان محامي شيرين عبد الوهاب، قد أعلن قبل أيام أن المطربة شيرين عبدالوهاب ما زالت تكن كل تقدير واحترام للفنان حسام حبيب.

وأصدر قنطوس بيانا، جاء فيه أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تحرص على استمرار العلاقة الطيبة بينها وبين حسام حبيب كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني، بعد إعلانها عن التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الآونة الأخيرة.

وكشف البيان، عن رد الفنان حسام حبيب، جميع المتعلقات الخاصة بشيرين عبد الوهاب، وتمت تسوية جميع الخلافات التي نشبت بينهما خلال الفترة الأخيرة.

حسام حبيب يكشف وصية شيرين عبد الوهاب:

وكان الفنان حسام حبيب كشف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عن وصية شيرين عبد الوهاب لتأمين مستقبل بناتها وذلك بوضع وديعة كبيرة لهن لا يستطيع أحد فكها غيرهن.

وتابع حسام حبيب قائلاً: “اللي دمر شيرين هو اللي عايز يحجر عليها، وقالي هسحب فلوسها كلها ورحت وقتها لشيرين وقولتها لازم تفتحي حسابك وتأمني بناتك وعملتها وصية برة وعندها فلوس لبناتها برة ودي مفاجأة ليهم من دلوقتي”.

وعن عدد الخلافات بين شيرين وحسام حبيب، قال: “شيرين الست الوحيدة اللي بضحك معاها 15 ساعة، أنا كنت بشوفها حد صاحبي بني آدمة جميلة وكريمة وسخية، وبتعمل خير.. مرة وقت انتشار فيروس كورونا كلمنا خالتها كانت تعبانة وشيرين تكفلت بعلاجها، وتعرضت بسبب هذا الموقف لضغوطات من عائلتها”.

وكشف حسام حبيب عن محاولة شيرين عبد الوهاب الانتحار داخل المستشفى، مشيراً إلى أنها رفضت تناول الطعام لمدة 3 أيام فضلاً عن معاناتها من آثار الضرب على ظهرها.

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