قرار عاجل من الدولة المصرية بشأن شيرين عبدالوهاب

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 02:43 مساءً - ما تزال الأزمة الصحية للنجمة شيرين عبدالوهاب تحمل داخلها الكثير من الأحداث، حيث طارت إلى ألمانيا لتلقي العلاج اللازم، بعد تضارب الأنباء عن دخولها في غيبوبة بالتزامن مع علاجها من إدمان المواد المخدرة، بينما تنفي مصادر مقربة من أسرتها الأمر.

ودخل على خط الازمةرجل الأعمال المصري المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، حيث أثار حالة من الجدل، حول الحالة الصحية بالفنانة شيرين عبد الوهاب، من خلال منشور له عبر صفحته في موقع «فيسبوك».

فرج عامر، وضع صورة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وكتب:” شيرين سافرت إلى ألمانيا برعاية الدولة للعلاج”.

محامي شيرين يكشف حقيقة سفرها إلى الخارج

المستشار ياسر قنطوش “محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب”، رد على ما نشر في تصريح خاص لإحدى المواقع المحليّة، قائلًا:” كلام الحاج فرج، مش مظبوط، وهي حاليًا في مصر“.

وعن آخر تطورات حالتها الصحية أكد المستشار المصري، قائلًا:”شيرين بصحة جيدة، وحالتها في تحسن دائم”.

الفنانة شيرين عبدالوهاب، تصدرت مؤخرا، قوائم تريند مواقع التواصل، ومحرك البحث جوجل، عقب الجدل الذي أثاره نقلها إلى إحدى المصحات النفسية للعلاج من الإدمان، وفقا لتصريحات والدتها وشقيقها محمد عبدالوهاب.

وصية شيرين لبناتها:

وبنفس الوقت أعلن حسام لطفي المستشار القانوني لشيرين عن وجود وصية كتبتها المطربة المصرية منذ سنوات وهو مؤتمن عليها ولا يمكن الكشف عن تفاصيلها ولكنه ألمح لصحة تصريح حسام عن كتابة شيرين كل ثروتها صالح ابنتيها.

وتابع محامي شيرين عبد الوهاب السابق في تصريحاته: “كتابة الوصية دليل على إيمان عميق عندها حيث لا يحل لمسلم أن يبيت فوق ثلاث ليال إلا ووصيته تحت رأسه، وقد فعلت، ومثلي لا يملك إلا الدعاء لها بالصحة وطول العمر”.

وأكد أن شيرين عبد الوهاب يحبها كل من يعرفها، ولديها رصيد كبير لدى الجمهور من الحب، مؤكداً أنها ليست الوحيدة من أهل الفن التي احتفظ بوصيتها.

ورفض حسام لطفي التعليق على تصريحات حسام حبيب حول الأزمة، موضحًا أنه لم يتابعها بسبب وجوده خارج مصر مشيراً إلى أنه لن يكشف أي سر ائتمنته عليه شيرين أو أي فنان ممن يثقون به.

حديث شقيق شيرين عبد الوهاب عن دخولها المستشفى

وقال محمد، شقيق شيرين عبد الوهاب في تصريحات تليفزيونية سابقة له: “دخلت أختي المستشفى عشان بتشرب مخدرات، وأضاف أنه اضطر إلى احتجاز شقيقته داخل أحد المستشفيات الكبرى، حتى ينقذها من إدمان المخدرات، مشيرا إلى أنه أخذ لجنة خاصة من المستشفى حتى يأخذ شقيقته شيرين من شقة التجمع للمستشفى؛ لإنقاذها من تعاطي المخدرات مع طليقها حسام حبيب”.

واستكمل: “أنا أخدت لجنة من المستشفى عشان أجيب أختي من شقة التجمع لإنقاذها من تعاطي المخدرات مع طليقها حسام حبيب.. عشان كده دخلتها المستشفى لإنقاذها من المخدرات”.

وتابع شقيق شيرين عبد الوهاب: “حسام حبيب دمّر أختي، وإحنا اللي قولنا إنها وقعت لما كانت في حفلتها بالكويت عشان متتعرضش للمسائلة القانونية، وأختي لازم ألحقها.. في ناس مش عايزاها تبقى كويسة”.

ونشر محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب مقطع ڤيديو من مداخلة سابقة لشقيقته، وهي تتحدث عن أزماتها مع طليقها حسام حبيب، وذلك في أحد البرامج التليفزيونية، مُعلقًا عليه قائلًا: “فعلا علاقة توكسيك”.

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