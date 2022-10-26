شكرا لقرائتكم خبر عن 19عامًا على صدور 9 مسلسلات أبرزها " الليل و آخرة" و "الحقيقة والسراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الاربعاء، 19 عامًا على صدور 9 مسلسلات في 26 أكتوبر 2003، و هي مجموعة مسلسلات من أهم الأعمال الدرامية، والتي مازالت محفورة في ذاكرة المشاهدين و لا يملوا من مشاهدة المسلسل مرات عديدة و إعادته على مر السنوات.

والمسلسلات هي ملك روحى للنجمة يسرا و أحمد عز وحسن حسنى و أحمد خليل و إبراهيم يسرى و إخراج مجدى أبو عميرة و تأليف محمد أشرف القرشى.

و"تعالى نحلم ببكرة" بطولة حسين فهمى و ليلى علوى و محمود قابيل و عزت أبو عوف و تأليف محمد رفعت و إخراج سامى محمد على، أما "أولاد الأكابر" ضم المسلسل مجموعة كبير من الفنانين و هم حسين فهمى و محمد رياض و داليا مصطفى و منال سلامة و نشوى مصطفى و فايزة كامل ومن إخراج حسين عمارة و تأليف سماح الحريرى.

ومسلسل "الناس في كفر عسكر"، وعند عرضه نال إعجاب المشاهدين وخصوصا مشهد أكل فطوم الراحلة دلال عبد العزيز للحمام، دارت أحداث المسلسل في كفر عسكر حيث تعيش عائلتين بينهما صراع كبير حول الأرض والأصل والجذور والسلطة، الأولى عائلة (عوف) والتي هي صاحبة الأرض والأصل، والعائلة الثانية هي عائلة (شلبي) والتي كانت تعمل كمرتزقة في البلد، وعن طريق أساليب غير قانونية تمكنوا من استغلال ضعف نفوس في الكفر، وضم عدد كبير من النجوم وقتها وهم صلاح السعدنى و دلال عبد العزيز و محمود الجندى وحنان شوفى و أحمد بدير، و فتحى عبد الوهاب و هالة فاخر.

أما مسلسل "العمة نور" من بطولة نبيلة عبيد و فادية عبد الغنى و عزت أبو عوف و كريمة مختار و عبد الرحمن أبو زهرة و تأليف محمود أبو زيد و إخراج عادل الأعصر.

وهذا الوقت عرض مسلسل الليل و آخرة، وهو أيضا من المسلسلات العظيمة التي قدمت وقتها وتدور الأحداث حول رحيم المنشاوى الرجل الصعيدى الذى وقع في حب حسنات المغنية و أغانى المسلسل من أشعار سيد حجاب مازال يرددها العديد و العديد من المشاهدين ومن بطولة كوكبة من النجوم يحيى الفخرانى و هدى سلطان ونيرمين الفقى وسعاد نصر وإبراهيم يسرى وطارق لطفى و تأليف محمد جلال عبد القوى و إخراج رباب حسين.

ومسلسل "الحقيقة والسراب" من بطولة فيفى عبده و يوسف شعبان و سمية الخشاب و أحمد زاهر وطارق لطفى و مى عزالدين وتأليف سماح الحريرى و إخراج مجدى أبو عميرة.

أما "حكايات زوج معاصر" بطولة أشرف عبد الباقى وروجينا وبسمة و انتصار وتأليف محمود الطوخى و إخراج شيرين عادل ومسلسل ملفات سرية من بطولة ميرفت أمين و كمال أبو رية و فادية عبد الغنى و تأليف طارق بركات و إخراج خالد بهجت.