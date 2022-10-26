شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل: بدء تصوير مسلسل "عملة نادرة" لـ نيللى كريم منتصف نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المنتج جمال العدل لـ"الخليج 365"، أن التجهيزات والاستعدادت لمسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، تجرى بشكل سريع، وأن الشركة وضعت خطة للبدء والانتهاء من تصوير العمل، مشيراُ إلى إنه من المقرر بدء تصوير المسلسل خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل، موضحاً أن المخرج ماندو العدل انتهى من معاينة أماكن التصوير وتسلمنا أغلب حلقات المسلسل من الدكتور مدحت العدل .

وتعاقدت شركة العدل مع عدد من الفنانين للمشاركة في بطولة المسلسل، وأبرزهم جمال سليمان، فردوس عبد الحميد، كمال أبو راية، بالإضافة إلى هشام عاشور، ومن المقرر أن تتعاقد الشركة مع مجموعة من الفنانين وسيتم الإعلان عنهم.

وتخضع نيللى كريم حاليًا لتدريبات لغوية من أجل اللهجة الصعيدية مع أحد المصححين للهجة وتحديدًا من نفس اللهجة التى ستتحدث بها نيللى فى المسلسل، خصوصًا أن اللهجة الصعيدية تتضمن أكثر من 20 لهجة، لاسيما أنها المرة الأولى التي ستقدم فيها نيللى عملاً دراميًا صعيديًا في الموسم المقبل .

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، منذ أن قدما سويا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، أحمد مجدى، سلوى محمد على، ورحمة حسن، وعدد من الفنانين، إخراج ماندو العدل.

كما تجدد نيللى كريم تعاونها مع المخرج ماندو العدل، بعدما نجحا سوياً في مسلسل فاتن أمل حربى، والذى عرض في شهر رمضان الماضى، وأحدث جدلا واسعاً بسبب تناوله لقانون الأحوال الشخصية، وشارك في بطولته كل من شريف سلامة، محمد الشرنوبى، هالة صدقى، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، وعدد كبير من الفنانين.