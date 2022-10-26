"بناتك على راسنا وعيلتي هي عيلتك".. ليلي علوي توجه رساله لـ شيرين عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة ليلى علوي رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد أزمتها الأخيرة مع شقيقها محمد عبدالوهاب، عقب احتجازها في أحد المستشفيات لعلاج الإدمان.

ونشرت الفنانة ليلى علوي صورة الفنانة شيرين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها:"شيرين عبد الوهاب قامة فنية واسم مهم جدا في مجال الطرب، من أول معرفتي بيكي وأنا بحبك ومتأكدة من حب كل اللي بتقابليهم ليكي لقلبك الطيب وللخير اللي بتقدميه وموهبتك الفذة، لكن دلوقتي حبك في قلوبنا بقى أكبر وبقيتي أغلى وأغلى، وحبنا اللي بيكبر هو اللي هيخليكي أقوى وترجعي أحسن كمان من الأول، أنا واثقة جدا من ده، لحد ما تقومي من محنتك ومن بعدها كمان بناتك على راسنا، وعيلتي هي عيلتك بنحبك أوي".

وكانت ترددت أنباء عن تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للضرب من شقيقها محمد عبدالوهاب، عقب تنازلها عن المحاضر التي كانت حررتها ضد طليقها الفنان حسام حبيب، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود".

وكتبت الصفحة عبر انستجرام أن محامي المطربة شيرين عبدالوهاب وفريق مكتبه للإعلام أكدا أن شيرين لم تصب إثر انزلاق قدمها ولكن نتيجة ضرب مبرح من شقيقها محمد عبدالوهاب بعد تنازلها عن القضايا التي كانت بينها وبين طليقها حسام حبيب والمصالحة التي تمت من أسبوع تقريبا.

قال ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، إن المستشفى التي تخضع بها الفنانة شيرين عبد الوهاب قد أكدت مرض موكلته، وأنها لا تستطيع مغادرة المستشفى، مضيفًا: شيرين تستطيع الخروج من المستشفى واستكمال علاجها في أي مكان كونها راشدة ولكنها لم تغادر المستشفى بسبب تحقيقات النيابة.