بسمة وهبة تكشف: "شيرين مشكلتها المنوم والمهدئات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

صرحت الإعلامية بسمة وهبة أن أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت في المهدئات والحبوب المنومة، وذلك أثناء لقائها في برنامج "etبالعربي".

وقالت بسمة خلال لقائها في برنامج "ET" بالعربي: "أنا مش بحب أحكي، ومش بحب انشر علاقاتي بالناس، شيرين عندي ليها فويس نوتس كتير، عشان كنت أنزلها لها في البرنامج وأنا مارضتش، وعندي، ومرضيتش أعمل ده كذا مرة، لأنه مش هيضيف ليها، هو هيضيف ليا أنا، ليه بقى؟، لإن شيرين مجني عليها، ضحية، وهي طيبة جدا"

وتابعت:"حسام مش زي ما الناس فاكرة خالص، ولو حسام يسمح لي أتكلم، أنا عارفه قصة حسام، هو في إيه بالظبط، بس أنا ما أقدرش أتكلم لأني ما اخدتش أذنه، هو ممكن يكون عنده شئ، ممكن بيخليه يتصرف تصرفات تزعل شيرين أوقات، أو بعض من الوقت، ولكن حسام مش مدمن ولا بيتعاطى".

وأضافت:" شيرين لازم تبعد فترة عن مصر كلها، علشان تستنشق هواء جديد، تعيش في بلد سنة، شيرين مشكلتها المهدئات والمنومات اللي كانت بتاخدها، أنا ما شفتش من شيرين حاجة أكتر من كدا، أنا ماليش دعوة بالكلام اللي الناس بتقوله".

واستكملت: "شيرين محتاجة إنها تعيد حسابات، وتخف، وتاخد قراراتها بنفسها، هي عندها حالة من الخوف، بتخليها دايما تحس إنها عايزه حد جنبها، سواء صديقة أو مديرة أعمال، أو زوج، أو أخ، كل بني آدم يبقى لازم عنده نفسه هي اللي تبقى قوية، دي مشكلة شيرين، طول الوقت عايزة، عكاز، هي مسكينة وضحية".

وتخضع الفنانة شيرين عبد الوهاب، حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، في برنامج "الحكاية".

وقال شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية": "شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان، مدير المستشفى في النيابة العامة حاليا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان".

وكان الخبير القانوني حسام لطفي، كشف تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد أزمتها الأخيرة، واحتجازها بأحد المستشفيات النفسية، بدعوى العلاج من "الإدمان".

حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، قال: "الحمد لله حالتها الصحية في تحسن مستمر، وهي بخير، وقريبا جدا تتواصل بنفسها مع جمهورها ومحبيها، ليطمئنوا عليها".

وعما تردد عن سفرها للخارج للعلاج، قال: "ما زالت في مصر، وتخضع لرعاية ومتابعة جيدة".

لطفي اختتم، موجها رسالة من الفنانة، قائلا: "الفنانة شيرين، تأمل في احترام رغبتها في إبعاد حياتها الشخصية عن وسائل الإعلام".

الفنانة شيرين عبد الوهاب، تصدرت الأسبوع الماضي، قوائم تريند مواقع التواصل، ومحرك البحث جوجل، عقب الجدل الذي أثاره نقلها إلى إحدى المصحات النفسية للعلاج من الإدمان، وفقا لتصريحات والدتها وشقيقها محمد عبد الوهاب.