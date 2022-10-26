شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب : رحلة البحث عن حرية المرأة في سينما محمد خان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للمرأة دائما فى سينما محمد خان نصيب كبير من الاهتمام فقد طرح ذلك المخرج الراحل قضاياها ومشاكلها، وأرخ لمسيرتها الاجتماعية في عدد كبير من أفلامه ، فمنذ ان قدم "زوجة رجل مهم" لميرفت أمين، وهو يبحث عن حرية تلك السيدة التي سلبت بدافع الحب ، و"أحلام هند وكاميليا" لنجلاء فتحى وعايدة رياض ، ويستمر محمد خان في تناوله لقضايا المرأة في أكثر من تجربة وبأكثر من منظور في أفلام : "سوبر ماركت" لنجلاء فتحى أيضا ، و"بنات وسط البلد" لمنة شلبى وهند صبرى، و"شقة مصر الجديدة" لغادة عادل، و"فتاة المصنع" لياسمين رئيس وفيلمه الأخير "قبل زحمة الصيف" الذى استكمل به رحلة البحث عن حرية المرأة.

كل فيلم من أفلام خان ستجده يناقش ويحلل ويستعرض قضية وهم من الهموم وقد أهتم أكثر فيما يخص المرأة بفكرة الحرية المسلوبة دائما منها والتى دائما ما تبحث عنها ولن تجدها إلا نادرا كما كان للتفاوت الطبقى نصيب كبير فى سينما محمد خان مثل "أحلام هند وكاميليا" و"مستر كاراتيه" و"سوبر ماركت" و"فتاة المصنع" وفى فيلمه الأخير كان ذلك التفاوت واضحا جدا.

يحتل فيلم «أحلام هند وكاميليا» المركز رقم 36 في قائمة أفضل 100 فيلم مصري حسب استفتاء النقاد بمناسبة مرور 100 عام على أول عرض سينمائى بمدينة الإسكندرية (1896-1996) وكان الاختيار بداية من عام 1927 حيث تم عرض أول فيلم مصرى (ليلى 1927) وحتى عام 1996.