شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم هارى ستايلز Don't Worry Darling يحقق 82 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الدراما والإثارة والتشويق Don't Worry Darling إلى 82 مليونًا و 960 آلاف دولار في شباك التذاكر العالمى، مذ طرح العمل يوم 23 سبتمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

وانقسمت الإيرادات بين 44 مليونًا و 260 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، التي وصل عددها إلى 4113 دار عرض، و 38 مليونًا و 700 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

ويدور فيلم Don't Worry Darling حول ربة منزل في الخمسينيات التى بدأت تعيش مع زوجها في مجتمع تجريبي، وتشعر دائما بالقلق من أن شركته تخفي الكثير من الاسرار المزعجة.

فيلم Don't Worry Darling من إخراج أوليفيا وايلد، ومن تأليف كل من كاتي سيلبرمان، كاري فان دايك، شين فان دايك.

ويقوم ببطول فليم الدراما الجديد Don't Worry Darling كل من فلورنسا بوج، هاري ستايلز، كريس باين، أوليفيا وايلد، كيكي لين، جيما تشان، نيك كرول، سيدني تشاندلر، كيت بيرلانت.