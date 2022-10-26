المكتب القانوني للمخرج سعيد الماروق يرد على اتهامه بالتعنيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

صدر بيان عن المكتب القانوني للمخرج سعيد الماروق يؤكد قيامه بواجباته تجاه أولاده وطليقته وينفى وصفه بالمعنف.

وجاء في البيان: "نحن المحاميان أميرة جعنا ورائد حمدان وبوكالتنا عن المخرج سعيد الماروق نستنكر أشد استنكار الحملة الممنهجة التي تقوم بها طليقته ومن ورائها من صحافة صفراء وأشخاص مندسة والتي تهدف إلى تشويه صورة المخرج سعيد الماروق ونعته بصفات بعيدة كل البعد عنه".

وتابع: "وبوكالتنا عن المخرج سعيد الماروق نؤكد أنه لا صحة على الإطلاق للإشاعات المتداولة عنه ووصفه بالمعنف، المخرج سعيد الماروق حتى هذه الساعة يقوم بواجباته تجاه أولاده وطليقته وهي ليست منة وإنما واجب أبوي تجاههم ونحتفظ بحق الموكل بتقديم الأدلة والمستندات التي من شأنها إثبات براءته من التهم الموجهة إليه وقلب الطاولة على طليقته ومن ورائها وأن هذه الحملة إنما أتت ضريبة للنجاح الذي يحققه موكلنا على كافة الأصعدة".

وأضاف: "ونكتفي بهذا القدر في الوقت الحالي على أن يلحق هذا البيان الإجراءات اللازمة حماية لحقوق الموكل مع ما يترافق هذا الأمر من خطوات وعرض لكافة الاثباتات الموجودة لدى الموكل والتي تمهل حتى تاريخه لإبرازها للرأي العام حفاظا على خصوصية هذه المعلومات ولكن هذا الأمر لن يطول بعد التطاول الغير مقبول على الموكل، وإننا ختاما نحذر من مغبة التمادي لهذه التصرفات والحملة الممنهجة المساقة بوجه موكلنا".

يذكر أن المخرج سعيد الماروق شارك في إخراج مسلسل "دور العمر" 2021، بطولة الفنانين، سيرين عبد النور وعادل كرم وطلال الجردي وغيرهم.