شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تعود لتصوير مسلسل "العمدة" بطولة محمد رمضان الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود الفنانة مى كساب إلى تصوير مسلسل "العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في رمضان المقبل، الأسبوع المقبل، حيث صورت كساب عدد من المشاهد في منطقة جاردن سيتى قبل سفر فريق العمل إلى لبنان لتصوير المشاهد الخارجية هناك .

وتقدم مى كساب شخصية تدعى "ثريا زوجة جعفر العمدة – محمد رمضان، خلال أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في اطار اجتماعى شعبى، وجاء اختيار مى كساب بعدما حققت نجاحاً كبيراً في حكاية عقبال عوضك من خلال مسلسل "زى القمر" كما تألقت في مسلسل اللعبة 3 وأحلام سعيدة مع النجمة يسرا .

وصور المخرج محمد سامى عدد من المشاهد فى العاصمة اللنبانية بيروت لمدة اسبوع، وجمعت المشاهد كلا من بطل العمل محمد رمضان والفنانة زينة وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، عصام السقا، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، أحمد فتحى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

وقدمت مى كساب العام الماضى مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة الفنانة يسرا، وشارك في بطولته كلا من غادة عادل، هشام إسماعيل، اوتاكا، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، اخراج عمرو عرفة، انتاج العدل جروب .