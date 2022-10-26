شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تواصل تصوير "أرواح خفية" فى مدينة العين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة سمية الخشاب تصوير أحداث مسلسلها الجديد " أرواح خفية" بالعين السخنة وتضم مشاهدها عدد من أبطال المسلسل مثل نهلة سلامة ومنذر رياحنة وفراس سعيد ، وتنتقل بعد أيام لتصوير باقى مشاهد المسلسل بمدينة الإنتاج الاعلامى وبعض شوارع أكتوبر

سمية الخشاب



سمية الخشاب سمية الخشاب

مسلسل "أرواح خفية" بطولة سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود تأليف سوسن عامر، ومن إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه حول المدرسة لارا (سمية الخشاب) التي تصطحب مجموعة من التلاميذ إلى كامب وتتصاعد الأحداث هناك خاصة داخل المبنى المهجور الملاصق لمكان الرحلة ونكتشف مع الوقت انا هناك سر متعلق بالمدرسة التي تعمل بها لارا وبمجموعة التلاميذ فيما يخص الأرواح ورؤية المستقبل.

وفى سياق آخر تستعد سمية الخشاب لعرض مسرحيتها الجديدة "كازينو بديعة" في شهر ديسمبر المقبل، حيث أجرت العديد من البروفات خلال الأسابيع الماضية، والعرض تأليف أحمد الأبياري واخراج طارق الابياري وهو عرض استعراضى غنائى، ويشارك في البطولة احمد فتحي و إدوارد وعلاء مرسي إنجي وجدان، إيمي طلعت زكريا، علاء زينهم ،استعراضات عاطف عوض.

وبدأت سمية الخشاب منذ أسبوعين تصوير فيلمها الجديد "التاروت" الذى يجمعها بالفنانة رانيا يوسف بعد 21 سنة من مشاركتها سوياً في مسلسل "عائلة الحاج متولى" مع النجم نور الشريف، ويشارك في بطولة العمل محمد عز، وعدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي وتأليف معتز المفتى وإخراج ابرام نشأت.