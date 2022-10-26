شكرا لقرائتكم خبر عن موسم جديد لـ " ليلة القتلة " على مسرح الطليعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يشهد مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح ، في السابعة مساء الأحد القادم الموافق ٣٠ أكتوبر الجاري ، إعادة تقديم عرض

" ليلة القتلة " بقاعة صلاح عبد الصبور في موسم جديد ، ومن المقرر أن يستمر تقديم العرص لمدة ٦ ليالي حتي الجمعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٢.

يذكر ان عرض " ليلة القتلة " تأليف خوزيه تريانا، تمثيل نشوى إسماعيل ، إميل شوقي، مروج ، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، شيماء يسري ، ترجمة فتحي العشري، أشعار عوض بدوي، موسيقى و ألحان محمد حمدي رؤوف، ديكور و أزياء سماح نبيل، تصميم إضاءة ابراهيم الفرن ، إخراج صبحي يوسف .

وجدير بالذكر أن فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح كانت قد اعتذرت عن عدم المشاركة بعرض " ليلة القتلة" للمخرج صبحي يوسف ، ضمن فعاليات مهرجان بغداد الدولي للمسرح في دورته الثالثة والمقرر انطلاقها خلال أيام ، وذلك لارتباط العرض ببرامج أخرى خلال نفس التوقيت .