"الحمد لله ربنا إدني أمل" زينب غريب تروج لمسلسل "اتزان" والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة زينب غريب جمهورها ومتابعيها بوستر ترويجي لمسلسل "اتزان"، الذي تجسد فيه شخصية "أمل"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت زينب غريب على البوستر: "الحمد لله ربنا إدني أمل عقبال إيمان، فيبقى عندي الأمل والإيمان وندعي بصوت مسموع في أيام الخريف المفترجة بشخصيات مليانة طاقة إيجابية زي سعاد- بسمة -زهرة - ملاك- جميلة- رضا - لؤلؤ -مرجان -قمر -ورد -بركة -هنا - دهب - فرح - زينه - غزل البنات - ياسمين -نعناعة -رمانة -فلة – افنان، اللهم آمين يارب"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "مبروك"، وعلق آخر: "أحبك".

مسلسل "اتزان" بطولة ركين سعد وصدقي صخر ونبيل عيسى وصفاء الطوخي وحسن مالك وزينب غريب ودارين حداد ومروان يونس وعمر شرقي وكمال الدبيكي والطفل سليم، ومن تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر،إخراج شادي عبد السلام.