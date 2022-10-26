فن ومشاهير

تأجيل حفل الفنانة أنغام لـ2 ديسمبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أُجل حفل الفنانة أنغام إلى 2 ديسمبر بدلًا من 11 نوفمبر من العام الجاري، حسبما أعلن عبر الصفحة الرسمية لمسرح "الماركيه" بموقع تبادل الصور "انستجرام".

يذكر أن أنغام روجت للحفل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث شاركت بوستر حفلها، وعلقت عليه، قائلة: "مستنياكم يوم ١١/١١ في مسرح الماركي بكايرو فيستيفال سيتي التجمع الخامس".

الفنانة أنغام هنأت الفنان مصطفى كامل بفوزه بمقعد نقيب المهن الموسيقية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع "تويتر".

وكتبت أنغام: "مبروك للأستاذ الشاعر الفنان مصطفى كامل فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين، أتمنى أن يوفقه الله في خدمة الموسيقى والموسيقيين في مصر".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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