شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان " دي - كاف " يسلط الضوء على دور النساء في الرقص المعاصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة ضمن برنامج " دي- كاف " النسخة العاشرة بعد غد الخميس ويعرض خلال هذا الملتقي خمسة عروض من الرقص المعاصر قامت بتصميمها وإخراجها وأدائها نساء من مصر وفلسطين، في محاولة لكل منهن للكشف عن شغفها بالحركة والرقص والتعبير عن دواخلها وأفكارها.

ويجمع الملتقى الذي يشهده مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة دي-كاف فنانين عرب بحضور أكثر من ٩٠ مبرمج ومدير مهرجان من حول العالم، بهدف دعم المواهب العربية والترويج لها في المهرجانات الدولية ، وتشهد ساحة روابط للفنون يومي الخميس والجمعة ٢٧ و٢٨ من أكتوبر ثلاث عروض، أولها بعنوان "ارتكاز" من مصر الساعة ٧ مساءً، فكرة تصميم رقص وأداء: سلمى سالم ، ويتناول العرض تأثير القوة السياسية والاجتماعية والدينية على جسد المرأة، العرض هو رحلة لجسم أنثى يقاتل في طريقه من خلال القيود المجتمعية للعثور على قوته الداخلية .

تعكس عروض الفنانة المصرية المستقلة سلمى سالم مواضيع تتعلق بممارسات الفكر والجسد والوعي البيئي والتعافي من خلال الحركة. وبعد حصولها على شهادتها في علم النفس من الجامعة الأمريكية في القاهرة، عملت سلمي كمعالجة مهنية، قبل أن تكرس نفسها بالكامل للرقص. قدمت سلمى عروض في "سوفينسيل" في برلين ومعهد العالم العربي في باريس.

والعرض الثاني هو "تباً" من فلسطين العرض من أداء سماء واكيم وموسيقي سمر حداد كينج الساعة ٨ ونصف مساءً ، والعرض هو رحلة للبحث عن التوازن وسط الواقع غير المنطقي والغريب والمشوه للحياة تحت الاحتلال. تستخدم مصممة الرقـص الفلسـطينية سـماء واكيـم الصـوت والحركة لاكتشاف كيـف تظهـر صدمـة الأجيال السابقة.

سماء واكيم خريجة كلية المسرح بجامعة حيفا ، وفي حياتها المهنية أدت سما في العديد من الإنتاجات الدولية بما في ذلك "بادكي" لمؤسسة القطان، "KVS" و "Les Ballets C de la B" في بلجيكا، سمر حداد كينج هي المديرة الفنية والمؤسسة لمسرح رقص "يا سمر!"، وحصلت على بكالوريوس في الرقص من أيلي/فوردهام، حيث درست تحت إشراف كازوكو هيراباياشي.

والعرض الأخير هو "بلا رحمة" من مصر الساعة ١٠ مساءً، من تصميم وأداء فرقة ناسا٤ناسا المكونة من نورا سيف حسنين وسلمى عبدالسلام. يعكس العرض بالرقص المعاصر أنماط الشعور والأفكار المبتذلة والغرور. نورا سيف فنانة بصرية ومصممة رقصات وراقصة. تخرجت سيف من كلية الفنون الجميلة في عام ٢٠٠٧ واستمرت في عرض عملها في صالون الشباب القاهرة في عام ٢٠١٢ انضمت إلى برنامج الرقص الاحترافي في مركز القاهرة للرقص المعاصر،وهي خريجة برنامج الرقص الاحترافي في مركز القاهرة للرقص المعاصر. وخلال حياتها المهنية، عملت مع مصممي الرقصات مثل بينوا لاشامبر، وتينو سيغال، ويوشيكو تشوما، وغيرهم الكثير.