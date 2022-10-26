“فاشلين بالحب”.. أسئلة جنسية جريئة على الهواء تثير حالة من الصدمة!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 02:43 صباحاً - أثار برنامج “فاشلين بالحب.. ” الذي يقدمه غيد شماس على قناة الجديد حالة من الصدمة لدى المشاهد بسبب جرأة طرح المواضيع الجنسية مباشرة على الهواء.

وقد تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من البرنامج حيث يظهر مقدم البرنامج وهو يسأل شابة ان كانت “تفضل علاقة جنسية كل يوم روتينية او علاقة واو مرة بالشهر” لتجيبه دون تردد “اكيد واو مرة بالشهر”.

بينما وجه غيد شماس سؤلا لشابة اخرى “اذا كنت بالمود شو بتعملي حتى تفهمي شريكك انك جاهزة ” لتجيبه “بحط له كاس ويسكي بقول له تعى نتساير وبيمشي الحال”.

وفي سؤال اخر، قال المذيع “بتفضلي الاكل قبل او بعد العلاقة الحميمة” لتجيبه “قبل لان بعدها بدي نام مش فاضية اكل”.

وقد علق احدهم على الفيديو كاتبا: “للأسف هيك صار مستوى البرامج ع الشاشات اللبنانية؟هالقد رخص وابتذال وسطحية وقرف؟إنو صعبة تجمعو الشباب والصبايا بفكرة برنامج مسلي وتفتحو معهم مواضيع بتفيد المشاهد وبلا هالأساليب الرخيصة جوع رايتنغ؟ ماحدا يقلي حرية وانفتاح ومابعرف شو..هيدا اسمه قلة حياء #فاشلين_بالحب ووقحين كمان”.

بينما طالب اخرين بايقاف البرنامج حيث كتب عبدالله البعلكي: “تواصلت مع وزير الاعلام #زياد_مكاري

طالبًا منه التدخل لإيقاف المهزلة التي خدشت أبصارنا وواجهتنا الإعلامية والوطنية، عبر ما يُسمى ببرنامج (فاشلين بالحب)، ولن نتراجع حتّى يتوقف البرنامج أو يقدّم اعتذارًا عما وُرد من تشويه وتحقير وإساءة لصورتيْ الرجل والسيّدة في #لبنان.

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