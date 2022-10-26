عفاف راضى تتألق بأجمل أغانيها فى حفل مهرجان الموسيقى العربية.. صور

القاهرة - سامية سيد - على مدار ساعة ونص متواصلة أحيت النجمة عفاف راضي حفلا غنائيا على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية، ورفع شعار كامل العدد، وقدمت من خلاله باقة متنوعة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور منها "سلم سلم" و"يالا يا دنيا" و"غرب الجزيرة" و"ابعد يا حب" و"لمين يا قمر"، و"يمكن على باله حبيبي" و"جرحتني عيونه" و"بتسأل يا حبيبي" و"قضينا الليل" و"يابور الساعة 12" و"وحدي قاعدة في البيت".

وانطلق الخميس الماضى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ31 بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح الموسيقار على إسماعيل، تقديرا لمشواره الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وحصلت شبكة تليفزيون الحياة على حق الإذاعة الحصرية لحفلات لمهرجان الموسيقى العربية الـ31، والمُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة نخبة من نجوم الفن.

وتقام حفلات مهرجان الموسيقى العربية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) وأوبرا دمنهور.