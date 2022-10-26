شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة نمرة: أركز على ألبومى الجديد بعد حفلى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان حمزة نمرة إنه متحمس لحفلته القادمة في مصر لأنها مع جمهور بلده، قائلا: "حفلتي في مصر لها وقع خاص في قلبي، لأني أحيى حفلة في بيتي وسط أهل بلدي".

وتابع حمزة نمرة عبر إذاعة نجوم إف إم مع الإعلامية جيهان عبد الله: "حان الوقت أن يكون هناك حفلة في مصر لتكون مسك الختام، في حفلاتي، وأركز بعدها في الألبوم الجديد، لأن آخر ألبوم ليّ كان في آواخر 2020".

وأكد حمزة نمرة أن حفلة لندن كانت أقرب الحفلات لقلبه لأن عائلته كانت ضمن الحضور، وقال: "أجمل حفلة كانت في لندن لأن زوجتي وأولادي كانوا فيها ضمن ضيوفها".

ويستعد المطرب حمزة نمرة لإحياء حفل غنائي، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، يوم الخميس 27 أكتوبر المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته كما يغنى أغنيات ألبومه الأخير "مولود سنة 80".

وحققت أغنية حمزة نمرة الأخيرة "فاضي شوية" 236 مليون مشاهدة، على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات خليل عز الدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب جيتار مصطفى أصلان.