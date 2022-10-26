شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنان أحمد فريد بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان الشاب أحمد فريد وفاة والده بعد صراع مع المرض، ونعاه على صفحته على فيس بوك بعبارات مؤثرة، قائلا: "يا وجع قلبي، مشيت وخدت روحي معاك، حبيبي وسندي وتؤام روحي في ذمة الله، في الجنة ونعيمها يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون".



والد احمد فريد

وكان الفنان الشاب أحمد فريد طالب متابعيه بالدعاء لأبيه خلال مروره بأزمة صحية بأحد المستشفيات فى حالة حرجة على جهاز التنفس الصناعى.

أحمد فريد ممثل وفنان تشكيلى ومقدم برامج مصري، حاز على درجة الدكتوراه، وعمل أستاذًا بكليّة الفنون الجميلة جامعة الإسكندريّة (قسم جرافيك) ودكتور بالأكاديميّة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وقدّم فقرات ببرامج متعدّدة وشغل منصب سفير للنوايا الحسنة للأمم المتحدة.

بدأ مسيرته فى الفن التشكيلى فى عام 1991 حيث مثل مصر فى سويسرا فى معرض عالمى للأطفال، وحاز منه على جائزة الاستحقاق، وبدأ العمل بالتمثيل من خلال دوره فى فيلم (الخروج من القاهرة) وبعدها فى مسلسلات (أهل كايرو، الصعلوك، أريد رجلًا، حجر جهنم، هبة رجل الغراب).