أحمد العوضي ينشر صورة "كبدة نية" وياسمين عبد العزيز تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره ومتابعيه صورة لتجهيز الطعام "كبدة نية"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق أحمد العوضي على الصورة: "وداوني بالتي كانت هي الداء، هاكلها لوحدي المرة دي، المرة الجاية هعمل لكم فيديو طريقة أكلها تحية لأخواتي"، وأضافت زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز تعليق كوميديا بصورة "كوميكس" تعبر عن الدهشة والمفاجأة، وعلق أحد المتابعين: "بتاكلها نية إزاي؟".

يذكر أن الفنان أحمد العوضي شارك صورة جمعته بعامل النظافة الذي مُنع من الجلوس وتناول الطعام داخل صالة فرع كشري "التحرير"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق الفنان أحمد العوضي على الصورة: "أخويا الجدع".

وكان "العوضي" وجه رسالة عبر صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك" لعامل النظافة، وكتب:"متزعلش يا أخويا، أنا أخوك، ولو أعرف مكانك هاجي آخدك وناكل أحلى أكلة مع بعض".

جاء ذلك بعدما انتشر مقطع فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي يوضح رفض إدارة فرع كشري التحرير جلوس أحد عمال النظافة داخل صالة المطعم، وهو ما لاقى انتقادات موسعة لهذا التصرف عبر السوشيال ميديا.