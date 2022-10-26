رامي عياش يطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تصوير : محمود عبدالناصر

أحيا الفنان رامي عياش حفلا غنائيا في الليلة السادسة بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31.

وبدأ الفنان اللبناني حفله الغنائي بأغنية "خليني معاك"، وتابع الحفل بأغاني "أهواك بلا أمل" و "سيرة الحب"، و "سوا"، وسط تفاعل وحماس كبير من الجمهور.

يذكر أن إدارة دار الأوبرا المصرية قررت نقل حفل الليلة السادسة من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي تحييه الفنانة الكبيرة عفاف راضي، والنجم اللبناني رامي عياش، ومطربة الأوبرا آيات فاروق، وعازف التشيللو عماد عاشور، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي، من مسرح النافورة إلى المسرح الكبير نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وكانت الأوبرا قد استعدت منذ أيام لاحتمالية سقوط الأمطار وقامت بتجهيز المسرح الكبير لاستقبال الحفلات وذلك بعد تنسيق اللجنة التي شكلتها إدارة المهرجان لمتابعة حالة الطقس مع هيئة الأرصاد الجوية.