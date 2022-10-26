فيفي عبده تنعى المحامي فريد الديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نعت الفنانة فيفي عبده، المحامي فريد الديب، الذي وافته المنية الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله المحامي الكبير فريد الديب، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب ويصبر أهله، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

ونعت حنان الديب، والدها المحامي فريد الديب، وكتب على صفحتها الشخصية فيسبوك: "كان عزيزي وعزي وعزتي، فهو حبيبي الأول وعيني الثالثة وملجأي بعد الله، طاب به عمري الفائت، لكن أمر الله نافذ علينا جميعا.. مات أبي. الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون".