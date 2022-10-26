نضال الأحمدية: "حسام حبيب هددني بعلاقاته الكبيرة وقالي إنه واصل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكدت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، أن الفنان حسام حبيب طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب هددها علنًا أمام الجميع بعلاقته الكبيرة في مصر، وذلك في مقطع فيديو نشرته عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

قالت نضال الأحمدية: "هل محمد أخو شيرين ضربوا وسحلوا؟، كذاب، هو عدى على أخته وأخدها، خدها بالقوة بالحسنى مش مهم، أخته بهذه الحالة كانت تحت رحمة حسام الوحش، فاقدة للأهلية، ولو أنا أختى كنت هعمل كده، أصلا لو أنا كنت قادرة أجي على مصر، ليه مقدرش أجي؟، حسام هددني، وهددني علنا قدامكم، وبيقول إنه واصل، وعلاقاته كبيرة، طيب أنا أوكيه مش بخاف، بس كمان أنا مش هبلة، حتى شيرين كانت بتقولي أيوه عنده علاقات، أنا بحكم عقلي، عارفة إن النيابة العامة هتبرئني والقضاء المصري محترم، بس أنا هكون تبهدلت بهدلة طويلة عريضة أنا في غنى عنها".

وتابعت: "هنا عاوزه أسأل السلطات، وإذا حبيتوا ما تردوش بشكل مباشر، ردوا عليا وعلى ناس كتيرة، بيهددهم حسام حبيب، إزاي يعني واصل عندكم؟، مصر العظيمة كيف يعني واحد بيقول واصل عنده علاقات ومدعوم، كيف بيصير؟، راعبنا، مش عشان إحنا جبنا، رعبنا لإن كل الناس بتقول كده، أنا ما أخدت على كلامه، أنا أخدت على كلام الناس بيقولوا كده وأكدوا لي، أيوه مظبوط، كيف تقبلوا كده؟، كيف تقبلوا ده على شيرين، اللي مثل الوردة، يقطفها عن أمها ويعصرها".

وتعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب لعدة أزمات مؤخرا عقب خلافات وقعت بينها وبين طليقها الفنان حسام حبيب.