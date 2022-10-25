شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يطرح "نادرا عليا" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم بهاء سلطان أحدث أغانيه بعنوان "ندرًا عليا" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وتعد الأغنية الثانية من ألبوم بهاء سلطان الجديد.

وطرح بهاء سلطان "دلوقتي عجبناكوا" أولى أغنيات ألبومه الجديد، وهى كلمات منة عدلى القيعي وألحان عزيز الشافعى، توزيع أحمد عادل، مكس ماهر صلاح، ماستر جلال حمداوى، وتقول كلمات الأغنية: "دلوقتي عجبناكوا؟ ما كنا حلوين ومعاكوا! فجأة الشوق آهو جابكوا طب إيه كان مشّاكوا؟، أيوة إحنا إحلوينا، لأ وكمان بقينا، صعب يخش علينا، كلمة ودمعتين كنا زمان حاجة تانية غلب وطيبة الدنيا كنا بنيجي ف ثانية كنتوا ساعتها فين".