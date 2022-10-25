شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يخسر 250 مليون يورو بعد إلغاء خط أزيائه بسبب تصريحاته الأخيرة.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم العالمي كاني ويست تصدر المشهد العالمي بعد أن قررت شركة موضة عالمية، إلغاء تعاقدها على خط الأزياء الذى صمم خصيصاً له منذ سنوات عن طريق العلامة التجارية YEEZ.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الشركة العالمية قررت إنهاء شراكتها مع ويست على خلفية تصريحاته الأخيرة التي تعمد فيها معاداة السامية وركز فيها على خطاب الكراهية، والتي أثارت الجدل عليه خلال الأيام الماضية.

وتعاونت الشركة العالمية مع ويست لأول مرة في مجال الأزياء قبل سبع سنوات وأطلقت العلامة الرياضية YEEZY والتي قدرت بمئات الملايين من الدولارات خلال السنوات الأخيرة، ومن المقرر أن يخسر ويست من تلك الخطوة حوالي 250 مليون يورو، لتبلغ صافي ثروته 400 مليون دولار بعد الإلغاء.

وأشارت تقارير جديد إلى أن مغنى الراب العالمى يخطط لبناء شبكة من المدن الصغيرة المخطط لها أن تسمى بـ"Yecosystem"، وقد قدم بالفعل طلبات حقوق لها، وحسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية يأمل نجم الراب أن تكون كل مدينة قادرة على إعالة نفسها، بمنازلها ومتاجرها ومدارسها ومنافذها الإخبارية ودور الإنتاج الخاصة بها.