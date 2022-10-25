نضال الاحمدية لحسام حبيب: "اختفيت لتهرب من كشف الإدمان؟‎‎"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

وجهت الإعلامية نضال الأحمدية تساؤلا للفنان حسام حبيب طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن سبب اختفاؤه لمدة 4 أيام بعد واقعة نقل الفنانة شيرين للمستشفى، وذلك في مقطع فيديو نشرته عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

قالت الإعلامية اللبنانية: "انت وين اختفت 4 أيام، ليه ما ركدت عند شيرين إذا كنت برئ، كنت بتعمل إيه؟، هقولك ليه اختفت، لتهرب من الفحص الطبي، من الكشف عليك، إذا كنت مدمن ولا لأ؟، كنت بتقول لعمرو أديب، أنا عندي أهلي دكاترة، أهلي لو أنا مدمن هيتركوني؟!".

وأضافت: "كان عندي اضطراب ما بعد الصدمة، بعد وفاة أمي، بطلت أعرف أنام أو آكل أو أشرب، والدكاترة بيوصفوا الأدوية التجارية اللي بتعرفوها، شيرين قالت لي ما تاخديش دوا من عند الأطباء، هبعتلك دواء من عند طبيبتي الأمريكية، والدوا كان عبارة عن أعشاب، شيرين هو ده اللي كانت بتاخده، هل كانت مدمنة قبل حسام؟، أنا بقدم شهادتي للنيابة العامة، ولربنا، وللرأي العام".

وتخضع الفنانة شيرين عبدالوهاب، حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، في برنامج "الحكاية".

وقال شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية": "شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان، مدير المستشفى في النيابة العامة حاليا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان".

وكان الخبير القانوني حسام لطفي، كشف تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد أزمتها الأخيرة، واحتجازها بأحد المستشفيات النفسية، بدعوى العلاج من "الإدمان".

حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الحمد لله حالتها الصحية في تحسن مستمر، وهي بخير، وقريبا جدا تتواصل بنفسها مع جمهورها ومحبيها، ليطمئنوا عليها".

وعما تردد عن سفرها للخارج للعلاج، قال: "ما زالت في مصر، وتخضع لرعاية ومتابعة جيدة".

لطفي اختتم، موجها رسالة من الفنانة، قائلا: "الفنانة شيرين، تأمل في احترام رغبتها في إبعاد حياتها الشخصية عن وسائل الإعلام".

الفنانة شيرين عبدالوهاب، تصدرت الأسبوع الماضي، قوائم تريند مواقع التواصل، ومحرك البحث جوجل، عقب الجدل الذي أثاره نقلها إلى إحدى المصحات النفسية للعلاج من الإدمان، وفقا لتصريحات والدتها وشقيقها محمد عبدالوهاب.