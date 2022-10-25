المخرج عمرو صلاح: "بقالي ساعتين ونص متحرك من الشيخ زايد لميدان لبنان ولسه على المحور"

محمد اسماعيل - القاهرة - عبر المخرج عمرو صلاح عن استيائه من تراكم مياه الأمطار في الطرق والشوارع، وذلك عبر صفحته الشخصية الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب عمرو صلاح: "بقالي ساعتين ونص في العربية متحرك من الشيخ زايد لميدان لبنان ولسه على المحور ما وصلتش، سليت وقتي إني افتكرت كل معارفي اللي بيحبوا الشتا، ولسه الطريق ما خلصش".

يشارك عمرو صلاح في إخراج فيلم "جروب الماميز" بطولة روبي، غادة عادل، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد سلام، تأليف إيهاب بليبل.

وشارك في إخراج فيلم "زومبي"، بطولة علي ربيع، حمدي الميرغني، عمرو عبدالجليل، محمد محمود، هاجر أحمد، كريم عفيفي، محمد أوتاكا، دينا محسن (ويزو)، عارفة عبدالرسول، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد.