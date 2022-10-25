نضال الأحمدية: فنانة قالتلي حسام حبيب بيلاحق شيرين ويخطط للسطو عليها من 2008

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت الإعلامية نضال الأحمدية كواليس علاقة الفنان حسام حبيب والفنانة شيرين عبد الوهاب قبل زواجهم، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

قالت الإعلامية اللبنانية: "فنانة صديقة لما نشرت تسجيل صوتي وبعدها مقابلة شيرين وحدثت ضجة، قالت لي كان بيجي لحد عندي في 2007، 2008، من وقتها بيلاحق شيرين، حتى كان بيلزق فيهم، شيرين أكتر من مرة كانت بتقولهم، ده مين؟، ده معانا على طول ليه؟، كانوا بيقولوا لها معلش، كانوا بيشفقوا عليه، ما كانوا عارفين إن عنده خطط، ومستعد يعمل أي شيء للسطو عليها".

وأضافت: "لاحظوا إن شيرين أعلنت اعتزالها 2016 ورجعت لما تزوجته، طبعا هبط عليها، وعرف إن فريسته كانت جاهزة، ووقتها طلعت قالت، حسام حماني وطبعا كنت مدمرة ورجعني وساعدني، الضحية فكرت كده، وقتها إحنا مكناش نعرف مين حسام؟ وعايز يعمل إيه؟، إلى أن قعدت في البيت واختفت".

وأضافت: "إذن عرفنا شيرين قبل حسام ومع حسام، إيه الأعمال التي قدمتها شيرين وقت وجود حسام؟، ولا حاجة، لما طلقته وكلمتني، بدأت بنفس اليومين وكانت قصت شعرها عشان يحل عن سماها، لإن كان بتهدده، صراحة اللي قالتهولي وقتها، مش هقوله، تطلع هي تقوله، غير اللي هو قاله وبيقوله، أنا مبقدرش اسمعه، بين الكذبة والكذبة في كذبة".