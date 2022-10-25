نضال الأحمدية لـ حسام حبيب: "مين اللي كان بيجيبلها السم الهاري اللي كانت بتاخده ؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية عدة تساؤلات للفنان حسام حبيب طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

قالت "الأحمدية: "عمرو أديب سأل حسام حبيب، هل انت مدمن؟، قاله، ده كلام منطقي؟!، أنا أهلي عندهم مستشفيات، أنا أهلي مش هسيبوني، معقولة؟، يا أخي انت بتعترف، إنك بعدت الكل عنها، والكل في رأيك بيعتدي على شيرين وبيسرقها، وبياخدها بالغلط، وبعدت عنها كل خلق الله، بما فيهم أهلها، طب مين أهلها، مش انت؟، طب انت أهلك مش هيسيبوك؟ ليه سبت شيرين توصل للمرحلة دي؟، مين كان بيجبلها السم الهاري اللي كانت بتاخده؟، ليه ما شلتهاش وأخدتها للمسشفتى زي ما عمل أخوها؟".

وأضافت: "إحنا بنعمل مالنا بعرق جبينا، وما بنعيش على قفا شيرين، بتأكلنا وبتلبسنا وبتشربنا وبتعيشنا وبتركبنا السيارات، وبتصرف على والدتك وبتصرف عليك، مين بيدفع لأمك؟، مين معيش أمك؟، انت ولا ابوك؟ ولاشيرين؟".

وتخضع الفنانة شيرين عبدالوهاب، حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، في برنامج "الحكاية".

وقال شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية": "شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان، مدير المستشفى في النيابة العامة حاليا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان".

وكان الخبير القانوني حسام لطفي، كشف تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد أزمتها الأخيرة، واحتجازها بأحد المستشفيات النفسية، بدعوى العلاج من "الإدمان".

حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الحمد لله حالتها الصحية في تحسن مستمر، وهي بخير، وقريبا جدا تتواصل بنفسها مع جمهورها ومحبيها، ليطمئنوا عليها".

وعما تردد عن سفرها للخارج للعلاج، قال: "ما زالت في مصر، وتخضع لرعاية ومتابعة جيدة".

لطفي اختتم، موجها رسالة من الفنانة، قائلا: "الفنانة شيرين، تأمل في احترام رغبتها في إبعاد حياتها الشخصية عن وسائل الإعلام".

الفنانة شيرين عبدالوهاب، تصدرت الأسبوع الماضي، قوائم تريند مواقع التواصل، ومحرك البحث جوجل، عقب الجدل الذي أثاره نقلها إلى إحدى المصحات النفسية للعلاج من الإدمان، وفقا لتصريحات والدتها وشقيقها محمد عبدالوهاب.