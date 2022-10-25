نضال الأحمدية تكشف"هل تعرضت شيرين للسرقة من شقيقها وقرر الحجر عليها كما أعلن حسام حبيب"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكدت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية أن "محمد" شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب لم يسرقها، بناء على معلومات جمعتها من عدة مصادر، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

قالت "الأحمدية": "شيرين كانت عملت لمحمد توكيل عام شامل، يعني يقدر يبيع كل حاجة، لما شككوا فيه، جه لحد عندها وقطعه، شيرين بكره هتأكد لكم هذا الكلام، حتى أعداء محمد بالمهنة، واللي اختلفوا معه، بيحلفوا إنه ما سرقها في جنيه واحد".

وأضافت: "أنا عرفت أجمع معلومات من مليون مصدر، وعملت مقارنة، لإن ممكن شيرين تكون ما قالتلي، كل الناس أكدوا إنه عمرها ما سرقها، في ناس قالوا حرام، أمانة عمرها ما سرقها، هذا أخوها اللي قال عنه طليقها إنه عايز يسرقها ويحجر عليها، وبيحكي إنه عايز يحميها منه".

وتخضع الفنانة شيرين عبدالوهاب، حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، في برنامج "الحكاية".

وقال شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية": "شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان، مدير المستشفى في النيابة العامة حاليا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان".

وكان الخبير القانوني حسام لطفي، كشف تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد أزمتها الأخيرة، واحتجازها بأحد المستشفيات النفسية، بدعوى العلاج من "الإدمان".

حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الحمد لله حالتها الصحية في تحسن مستمر، وهي بخير، وقريبا جدا تتواصل بنفسها مع جمهورها ومحبيها، ليطمئنوا عليها".

وعما تردد عن سفرها للخارج للعلاج، قال: "ما زالت في مصر، وتخضع لرعاية ومتابعة جيدة".

لطفي اختتم، موجها رسالة من الفنانة، قائلا: "الفنانة شيرين، تأمل في احترام رغبتها في إبعاد حياتها الشخصية عن وسائل الإعلام".

الفنانة شيرين عبدالوهاب، تصدرت الأسبوع الماضي، قوائم تريند مواقع التواصل، ومحرك البحث جوجل، عقب الجدل الذي أثاره نقلها إلى إحدى المصحات النفسية للعلاج من الإدمان، وفقا لتصريحات والدتها وشقيقها محمد عبدالوهاب.