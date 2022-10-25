ريهام حجاج تنعى المحامي فريد الديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نعت الفنانة ريهام حجاج، المحامي فريد الديب، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري.

وكتبت ريهام حجاج عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الخاص على موقع "انستجرام": "البقاء لله".

ونعت حنان الديب، والدها المحامي فريد الديب، وكتبت على صفحتها الشخصية فيسبوك: "كان عزيزي وعزي وعزتي، فهو حبيبي الأول وعيني الثالثة وملجأي بعد الله، طاب به عمري الفائت، لكن أمر الله نافذ علينا جميعا.. مات أبي. الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وعانى فريد الديب من مرض السرطان في الدم، وتدهورت حالته في الآونة الأخيرة، ما أجبره على إعلان اعتزال الترافع في القضايا، والتفرغ لإعداد مذكرات النقض، وإدارة القضايا التي ستوكل إليه من داخل مكتبه.

من ناحية أخرى شاركت ريهام حجاج في دراما رمضان الماضي بمسلسل "يوتيرن".

وشارك في بطولة المسلسل: توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، أيمن القيسوني، محمود حجازي، نورهان، نانسي صلاح، محمد الكيلاني، هلا السعيد، محمود حافظ، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل.