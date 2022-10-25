شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار: تفاعل الشباب مع الأغاني الوطنية بحفل بمهرجان الموسيقي فرحني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم على الحجارعن سعادته البالغة بنجاح حفلته ليلة أمس الاثنين ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في نسخته الـ31 وفى تصريح خاص لـ" الخليج 365 " قال الحجار، إن الفن أسرع وسيلة للوصول إلى عقول الشباب والكبار، وأن الحمية الوطنية خلال تقديمه لمجموعة الأغانى الوطنية بالحفل كانت واضحة، حيث كانوا جميعا يحملون علم مصر، ومتفاعلين بطريقة لافتة للنظر وخاصة الشباب رغم عدم حضورهم حرب أكتوبر.

على الحجار



على الحجار على الحجار

حفل النجم على الحجار بمهرجان الموسيقى رفع شعار كامل العدد، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31 على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وتألق بعدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره، منها: "مسألة مبدأ" و"على قد ما حبينا" و"أعذريني" و"الليل وآخره" و"بطلة حكايتي" و"عريسنا واصل" و"ريشة" و"اللي بنى مصر" و"لما الشتا يدق البيبان" و"ماتمنعوش الصادقين" و"عارفة" و"تجيش نعيش"، وقدم عددا من أغاني انتصارات أكتوبر.