مدير أعمال شيرين يكشف تفاصيل حالتها الصحية وحقيقة دخولها في غيبوبة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 05:48 مساءً - رد ميمي فؤاد مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب على الأخبار والشائعات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور الحالة الصحية لشيرين ودخولها في غيبوبة .

أكد ميمي فؤاد في تصريحات محلية له على عدم صحة هذه الأخبار وأن شيرين بحالة صحية جيدة، نافيا ما تناقله مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن دخولها في غيبوبة .. وطالب بعدم تصديق الشائعات .

فقال: “شيرين عبد الوهاب تتابع العلاج في المستشفى بشكل عادي جدا وكمان حالتها مستقرة، وهتطلع بالسلامة” .

وجاءت هذه الأخبار على خلفية المنشور الذي خرجت به الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية والتي هاجمت من خلاله الفنان حسام حبيب بسبب تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها لبرنامج “الحكاية”، مشيرة إلى أن شيرين في “شبه غيبوبة” .

فكتبت نضال الأحمدية: “لديَّ معلومات وتسجيلات تكذّب طليق الست شيرين عبدالوهاب وتبرز حقائق” .

تابعت: “أتوسل لمن في نفسه ذرة خير، أن لا يصدق الدجال الذي كاد يقتل شيرين بكافة أنواع التعنيف والتوريط لولا تدخل شقيقها .. لو أدليت بقليل مما أعرف هل يكون ذلك أخلاقياً والست في شبه غيبوبة” .

وكان حسام حبيب قد صرح في وقت سابق بأنه لم يتعرض بأي أذى أو سوء لزوجته السابقة شيرين عبد الوهاب، نافياً كل الاتهامات التي وجّهت إليه في الفترة الأخيرة بالاعتداء عليها أو الاستيلاء على أموالها واستغلالها والتسبب في ما تمر به حاليا بالعلاج من الإدمان .