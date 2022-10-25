شكرا لقرائتكم خبر عن أروى جودة تستكمل تصوير مسلسلها "حرب نفسية" بعد توقف 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الفنانة أروى جودة تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "حرب نفسية" المكون من 15 حلقة بعد توقف أكثر من 6 أشهر، حيث تم تصوير المشاهد الأولى من العمل قبل توقفه بسبب انشغال الفنانين بمسلسلاتهم الرمضانية وبعد ذلك اجازات الأعياد والمصيف وسفر معظم الفنانين خارج القاهرة لقضاء إجازة الصيف بصحبة عائلاتهم.

مسلسل "حرب نفسية" بطولة أروى جودة، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا، حسناء سيف الدين، ندى عصام، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق، وتجسد أروى ضمن أحداث المسلسل دور سيدة متزوجة من ضابط شرطة ويواجهان العديد من المواقف فى إطار سيكو دراما.

ويعرض لأروى جودة حالياً في السينمات فيلم "أشباح أوربا" الذى تشارك فيه بظهور خاص والعمل بطولة هيفاء وهبى، أحمد الفيشاوى، مصطفى خاطر، باسم سمرة، عباس أبو الحسن، بيومى فؤاد، سعد المختار، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى.

وكان آخر أعمال أروى جودة مسلسل "بابلو" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، بطولة حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، مصطفى فهمى، سوسن بدر، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، محمد جمعة، رشوان توفيق، محمود حجازى، ساندى على، دارين حداد، عمر الشناوى دنيا سامى وأمينة المغربى، وتأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.